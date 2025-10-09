Gli attacchi alla Flotilla sono partiti da Sigonella e da Malta? Le ombre della guerra sull’ex Mare Nostrum
Il Mar Mediterraneo, da millenni crocevia di popoli e rotte commerciali, torna ad assumere un volto cupo e strategico. La notizia – resa nota dal Global Movement to Gaza e ripresa da testate come VD News, Fanpage e Destra di Popolo – secondo cui parte degli attacchi contro la flotta di aiuti diretta a Gaza sarebbe stata condotta da velivoli e droni decollati da basi militari statunitensi in Sicilia, in particolare Sigonella, e da scali aerei di Malta, scuote l’opinione pubblica e mette in imbarazzo le cancellerie europee. Non si tratta solo di un episodio di guerra a distanza: è il segno di come l’Europa meridionale resti un corridoio operativo essenziale per Washington e di come la guerra a Gaza abbia ormai travalicato i confini del Levante. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: attacchi - flotilla
