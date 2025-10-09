Gli alunni dell’IC D’Assisi-Amore di Sant’Anastasia al Summit internazionale NextGen AI di Napoli

NAPOLI, 9 OTTOBRE 2025 – Una delegazione di circa cento alunni dell’ Istituto Comprensivo D’Assisi-Amore di Sant’Anastasia ha partecipato questo pomeriggio alla giornata inaugurale del Summit internazionale “NextGen AI”, in corso a Napoli dall’8 al 13 ottobre. Gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria del plesso Ponte di Ferro, accompagnati dalle loro docenti, hanno preso parte all’iniziativa di lancio in Piazza del Plebiscito, dove si è aperto ufficialmente il primo evento mondiale dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’ intelligenza artificiale applicata alla formazione e alla creatività. 🔗 Leggi su Primacampania.it

