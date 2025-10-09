Nel nuovo linguaggio del beauty, la pelle si glassa, le labbra si zuccherano e le texture ricordano mousse e frappé. Il mondo della skincare e del make-up sta vivendo una fase che potremmo definire beauty gourmand: un’estetica ispirata ai dessert e alla cucina, capace di unire il piacere visivo a quello sensoriale. L’unione tra food e beauty è oggi una potente strategia di branding, capace di trasformare i prodotti in esperienze desiderabili e “irresistibili” per il consumatore. Che cos’è il Beauty Gourmand: dalla cucina al beauty case. Il legame tra food e beauty ormai chiaro a tutti. Le immagini delle nuove campagne pubblicitarie si riempiono di donuts, cinnamon rolls, croissants e ogni tipo di prelibatezza, con un obbiettivo ben preciso: stimolare il desiderio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Glazed skin, Chocolate Make-up e Sugar Lips: sono questi i nuovi trend del beauty gourmand