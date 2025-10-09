glamping resort oscar del turismo candidato al riconoscimento anwb

Una gradita sorpresa per il Trasimeno: una delle sue strutture è candidata agli "oscar" del turismo olandese. Il Trasimeno Glamping Resort chiude la sua seconda stagione selezionato dall’ ANWB, la prestigiosa istituzione olandese di riferimento per il turismo all’aria aperta, tra i 5 finalisti europei per il titolo di miglior campeggio nella categoria "Fijnste familiecamping" (Miglior campeggio per famiglie). Il traguardo assume un significato particolare per tutto il territorio considerando che da sempre per vocazione il Trasimeno si rivolge ad un turismo per famiglie. La selezione è avvenuta tra tutti i campeggi europei con rigorosi requisiti di eccellenza: valutazione minima di 4,5 stelle ANWB, playground esterno, piscina, piscina per bambini e servizi di animazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

