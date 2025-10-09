Giustizia Sisto | Regole chiare possono aiutare imprese italiane

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Questo governo conta sulla presenza delle imprese nei percorsi costituzionali. Per noi l’impresa che rispetta la regola, ha anche delle finalità pubbliche; quindi, è doveroso evitare la contrapposizione pubblico e privato, dove il pubblico è buono e il privato cattivo”. Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, all’assemblea pubblica di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giustizia sisto regole chiare possono aiutare imprese italiane

© Ildifforme.it - Giustizia, Sisto: “Regole chiare possono aiutare imprese italiane”

In questa notizia si parla di: giustizia - sisto

Sisto, viceministro della Giustizia: “Dai pm testardaggine processuale”

giustizia sisto regole chiareGiustizia, Sisto: "Regole chiare possono aiutare imprese italiane" - Per noi l’impresa che rispetta la regola, ha anche delle finalità pubbliche; quindi, è doveroso evitare la contrapposizi ... Secondo adnkronos.com

Il viceministro Sisto alla festa del Fatto, botta e risposta con Pipitone: “Falcone favorevole alla separazione delle carriere”. “E Gelli?” - “Il sottosegretario alla Giustizia Sisto, quando l’ho invitato, mi ha chiesto se il giubbotto antiproiettile lo fornivamo noi o se lo doveva portare da casa”, ha scherzato Marco Travaglio aprendo il ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Sisto Regole Chiare