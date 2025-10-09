Giustizia nasce al Cis il comitato per il Sì al referendum per la separazione delle carriere

Presso la sala convegni del C.I.S.  in via Etruria 79  Roma si è svolta la riunione del Comitato Nazionale Giustizia presieduto dal senatore di FdI Sergio Rastrelli, Segretario della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica. Contestualmente è stato costituito alla presenza del notaio Claudio Togna e dell’avvocato Carlo Scala il primo “Comitato per il SI” al referendum costituzionale per la separazione delle carriere nella magistratura. Il comitato per il sì che è il primo comitato in Italia è coordinato dall’avvocato Romolo Reboa e ne fanno parte il professor  Fabio Verna, l’avvocato  Filippo Carusi e l’avvocato Flavia Cerquetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

