Giulini | Onorati del gesto del Real Madrid per Belotti Pisacane? Mi arrabbiavo quando si diceva che…
Giulini: «Onorati del gesto del Real Madrid per Belotti. Pisacane? Mi arrabbiavo quando si diceva che.». Le dichiarazioni del presidente del Cagliari Nel corso della giornata odierna Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto durante la presentazione del Cagliari Club di Orani. Il numero uno della società sarda ha affrontato diversi temi di attualità che riguardano da vicino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com