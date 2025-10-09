Giulia Shiff | Sapevo che era una battaglia contro i mulini a vento

Nessun colpevole per il contrastato rito di fine corso avvenuto nell'aprile 2018 all'aeroporto Comani di Latina. Il video in cui la pilota Giulia Schiff cerca di difendersi e urla "basta", con una voce fuori campo che commenta di dialetto romanesco "La stanno a massacrà", non costituisce reato. Il pm ha definito l'episodio "un inferno per la giovane", chiedendo la condanna a un anno di carcere per ciascun imputato, ma il giudice ha assolto tutti e 8 i militari, derubricando il reato di lesioni in percosse, non procedibile per la tardività della querela. "Mi avevano avvisata che sarebbe rimasto tutto all’interno dell'Aeronautica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giulia Shiff: "Sapevo che era una battaglia contro i mulini a vento"

In questa notizia si parla di: giulia - shiff

#Juorno caso #GiuliaSchiff, #assolti gli 8 ex #allievi dell’ #aeronautica: il fatto non sussiste - X Vai su X

"Donne non denunciate" Questo il messaggio della sentenza di Latina sul caso di Giulia Schiff - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Schiff, nonnismo nella caserma «Comani» di Latina : tutti assolti gli 8 allievi piloti per i quali il pm aveva chiesto un anno - I colleghi l’avevano colpita con un centinaio di frustate con alcuni fuscelli e sbattuta contro l’ala di un aereo mentre lei diceva in tutti i modi di smettere ... Come scrive roma.corriere.it

Giulia Schiff, il processo su violenze e nonnismo: il verdetto e la reazione in aula - Giulia Schiff e il nonnismo nell’Aeronautica: tra tradizione del “battesimo del volo” e tutela dei diritti dei giovani piloti. Riporta notizie.it