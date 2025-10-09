Giulia De Lellis | La prevenzione per me è sacra è il mio appuntamento d’amore per me stessa

Scelta da The Estée Lauder Companies Italia come madrina della Breast Cancer Campaign - la campagna ideata oltre 30 anni fa da Evelyn H. Lauder per supportare la ricerca sul cancro -, Giulia De Lellis si racconta, sottolineando l'onore e la responsabilità di questo ruolo, e il suo impegno a diffondere l'importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

