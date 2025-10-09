Giulia De Lellis e Tony Effe genitori è nata Priscilla | annuncio e significato del nome

È arrivata la notizia che i fan aspettavano: Giulia De Lellis e Tony Effe, o meglio Nicolò Rapisarda, sono diventati genitori. La coppia ha annunciato sui profili social la nascita di Priscilla Rapisarda, accompagnando il lieto evento con immagini intime e un messaggio carico d’emozione. Dopo giorni di indiscrezioni e commenti, le prime foto ufficiali mostrano la neonata tra le braccia del papà e la mamma in sala parto, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la famiglia. Di seguito, tutti i dettagli sulla nascita, le parole dei neogenitori e le reazioni del loro pubblico. Il momento del parto di Giulia De Lellis e il primo annuncio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, è nata Priscilla: annuncio e significato del nome

