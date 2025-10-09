Giugliano | Mariniello +Europa Da Ministero allerta ora serve trasparenza e partecipazione

“Quando l’ombra del commissariamento aleggia su una città, non è mai solo un fatto amministrativo: è una ferita alla fiducia dei cittadini, al senso stesso della democrazia che dovremmo difendere ogni giorno”. Così Rosario Mariniello, vicesegretario Nazionale di +Europa, commenta la decisione del Ministero . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano: Mariniello (+Europa), “Da Ministero allerta ora serve trasparenza e partecipazione”

