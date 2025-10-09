Giugliano I bambini nelle relazioni violente | corso di formazione per assistenti sociali al Comune

“Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente”, questo il tema dell’incontro formativo tenutosi ieri al Comune di Giugliano e organizzato dall’ufficio delle politiche sociali. Un momento di formazione per operatori dei centri antiviolenza e assistenti sociali per comprendere al meglio come affrontare situazioni di violenza in cui ci sono dei minori coinvolti. L’impgno assunto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, “I bambini nelle relazioni violente”: corso di formazione per assistenti sociali al Comune

8 ottobre 2025 – ore 9:00-13:00 Sala Consiliare, Comune di Giugliano in Campania (NA) “Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente” Secondo appuntamento del ciclo formativo “I Percorsi della Non Violenza”, promosso dagli #Ambiti Territoria - facebook.com Vai su Facebook

