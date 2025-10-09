Giugliano I bambini nelle relazioni violente | corso di formazione per assistenti sociali al Comune

Teleclubitalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente”, questo il tema dell’incontro formativo tenutosi ieri al Comune di Giugliano e organizzato dall’ufficio delle politiche sociali. Un momento di formazione per operatori dei centri antiviolenza e assistenti sociali per comprendere al meglio come affrontare situazioni di violenza in cui ci sono dei minori coinvolti.  L’impgno assunto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano i bambini nelle relazioni violente corso di formazione per assistenti sociali al comune

© Teleclubitalia.it - Giugliano, “I bambini nelle relazioni violente”: corso di formazione per assistenti sociali al Comune

In questa notizia si parla di: giugliano - bambini

Giugliano, nuovo progetto per inclusione minori rom: “Da settembre a scuola 150 bambini”

Elezioni, il caso Giugliano eterno palindromo dove tutto è «relazione» - Otto, come i voti usciti miracolosamente dalle sezioni elettorali 18, 21, 23, 26 e 54, a Giugliano, Campania, come una volta la ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Una ricerca di Women’s Aid mette in relazione le teorie sull’alienazione e l’assassinio di bambini - La teoria della alienazione parentale è connessa al rischio che bambini siano uccisi dai genitori rifiutati? Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Bambini Relazioni Violente