Gisella Cardia si improvvisa tiktoker e intanto spuntano truffe col suo volto per tarocchi e medium

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della richiesta di rinvio a giudizio della Procura la santona Gisella Cardia sbarca su TikTok a caccia di giovani fedeli. Le dirette continuano il 3 di ogni mese. Sui social spuntano profili fake. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gisella - cardia

“Gisella Cardia moltiplicava pizza e gnocchi, sembravano non dinire mai”: i fan si schierano dalla parte della veggente della Madonna di Trevignano

Sangue sulla Madonna per “ingiusto profitto”, chiusa l’inchiesta su Gisella Cardia e il marito

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia a processo per truffa aggravata: “Sangue sulla statua per soldi”

gisella cardia improvvisa tiktokerMadonna di Trevignano: Gisella in attesa del processo si improvvisa tiktoker, spuntano profili fake - In attesa della richiesta di rinvio a giudizio della Procura la santona Gisella Cardia sbarca su TikTok a caccia di giovani fedeli ... Riporta fanpage.it

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia a processo/ L’avvocato: “Non c’è stata truffa, messaggi mariani…” - A Morning News si torna sul caso della Madonna di Trevignano e con Gisella Cardia che andrà a processo per truffa: cosa dice l'avvocato Andrà a processo per truffa Gisella Cardia, la nota ex veggente ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Gisella Cardia Improvvisa Tiktoker