Chiudere una stagione leggendaria con l’ultimo record per consolidare sempre più il proprio nome nella storia del ciclismo e ribadire, per l’ennesima occasione, chi è il più forte. Tadej Pogacar è pronto a puntare al quinto successo consecutivo nel Giro di Lombardia, storica corsa in linea di 238 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo, per agganciare la leggenda Fausto Coppi. Sembra ormai sempre più palese il livello di differenza esistente tra il fenomeno sloveno e la concorrenza. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG ha offerto una nuova impressionante dimostrazione della sua forza nella recente Tre Valli Varesine quando, a poco più di venti chilometri dalla conclusione della gara, ha staccato i compagni di fuga in discesa, ha creato il vuoto ed è arrivato al traguardo da solo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Lombardia 2025: Tadej Pogacar insegue il pokerissimo per agganciare Fausto Coppi