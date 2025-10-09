Giro di Lombardia 2025 | Tadej Pogacar insegue il pokerissimo per agganciare Fausto Coppi
Chiudere una stagione leggendaria con l’ultimo record per consolidare sempre più il proprio nome nella storia del ciclismo e ribadire, per l’ennesima occasione, chi è il più forte. Tadej Pogacar è pronto a puntare al quinto successo consecutivo nel Giro di Lombardia, storica corsa in linea di 238 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo, per agganciare la leggenda Fausto Coppi. Sembra ormai sempre più palese il livello di differenza esistente tra il fenomeno sloveno e la concorrenza. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG ha offerto una nuova impressionante dimostrazione della sua forza nella recente Tre Valli Varesine quando, a poco più di venti chilometri dalla conclusione della gara, ha staccato i compagni di fuga in discesa, ha creato il vuoto ed è arrivato al traguardo da solo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Ritorna il morbillo, la Lombardia tra le regioni più colpite: “Attenti ai viaggi internazionali, ci sono molti focolai in giro”
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Dove passa il Giro di Lombardia 2025? Tutti i paesi, le province e le località attraversate: gli orari - - X Vai su X
ATTENZIONE – CHIUSURA STRADE PER IL GIRO DI LOMBARDIA Sabato 11 ottobre 2025 il Giro di Lombardia passerà da Gazzaniga! Per garantire la sicurezza della corsa, le strade interessate verranno chiuse al traffico dalle ore 14:30 circa, un’or - facebook.com Vai su Facebook
Quote vincente Giro di Lombardia 2025: il parere dei bookies - Scopri le quote vincente de Il Giro di Lombardia con un focus sui favoriti secondo i bookies su "La Classica delle foglie morte" ... Come scrive calciomercato.com
Giro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Segnala sport.sky.it