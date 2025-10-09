Giro di Lombardia 2025 | Tadej Pogacar insegue il pokerissimo per agganciare Fausto Coppi

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiudere una stagione leggendaria con l’ultimo record per consolidare sempre più il proprio nome nella storia del ciclismo e ribadire, per l’ennesima occasione, chi è il più forte. Tadej Pogacar è pronto a puntare al quinto successo consecutivo nel Giro di Lombardia, storica corsa in linea di 238 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo, per agganciare la leggenda Fausto Coppi. Sembra ormai sempre più palese il livello di differenza esistente tra il fenomeno sloveno e la concorrenza. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG ha offerto una nuova impressionante dimostrazione della sua forza nella recente Tre Valli Varesine quando, a poco più di venti chilometri dalla conclusione della gara, ha staccato i compagni di fuga in discesa, ha creato il vuoto ed è arrivato al traguardo da solo. 🔗 Leggi su Oasport.it

giro di lombardia 2025 tadej pogacar insegue il pokerissimo per agganciare fausto coppi

© Oasport.it - Giro di Lombardia 2025: Tadej Pogacar insegue il pokerissimo per agganciare Fausto Coppi

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Ritorna il morbillo, la Lombardia tra le regioni più colpite: “Attenti ai viaggi internazionali, ci sono molti focolai in giro”

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

giro lombardia 2025 tadejQuote vincente Giro di Lombardia 2025: il parere dei bookies - Scopri le quote vincente de Il Giro di Lombardia con un focus sui favoriti secondo i bookies su "La Classica delle foglie morte" ... Come scrive calciomercato.com

giro lombardia 2025 tadejGiro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Lombardia 2025 Tadej