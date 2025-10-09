Giro di Lombardia 2025 Israel-Premier Tech rinuncia all' iscrizione dopo le contestazioni dei ProPal

Roma, 9 ottobre 2025 - Dalla Vuelta 2025 in poi è cambiato tutto, ma ancora di più cambierà dall'anno prossimo: la Israel-Premier Tech, la squadra ciclistica più chiacchierata delle ultime settimane, sarà stravolta da una rivoluzione capillare che toccherà organico (già certi gli addii di Chris Froome e Matthew Riccitello, la stella del passato e quella del futuro), nome, sponsor e piani altissimi di una formazione contestatissima in Spagna (e non solo) dai manifestanti pro-Palestina che farà di tutto per svincolarsi da Israel, salutando anche patron Sylvain Adams. In principio c'era stata la revoca dell'invito al Giro dell'Emilia 2025 e poi era toccato alla rinuncia spontanea in blocco al Trittico Lombardo 2025, a sua volta preludio della decisione odierna: la squadra israeliana non sarà al via del Giro di Lombardia 2025, in programma sabato 11 ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

