Giro di Lombardia 2025 | il percorso ai raggi X Arrivo a Bergamo passo di Ganda decisivo
Appuntamento con l’ultima Classica Monumento della stagione, quella autunnale (non a caso soprannominata Classica delle Foglie Morte). Sabato in scena il Giro di Lombardia: andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. PERCORSO GIRO DI LOMBARDIA 2025. Partenza da Como ed arrivo a Bergamo per questa edizione numero 119. 238 sono i chilometri da percorrere. Si affronta subito la nota salita della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Dopo un centinaio di chilometri ci si sposta verso la Roncola: 7,5 chilometri al 7,4%, già un’ascesa molto impegnativa. Non c’è più tempo per rifiatare: subito dopo la discesa infatti si sale verso Berbenno (6,9 chilometri al 4,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it
