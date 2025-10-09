Giro di crack a Canicattì e ricettazione di veicoli | 14 rinvii a giudizio

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti rinviati a giudizio i quattordici imputati coinvolti nella maxi inchiesta sul giro di crack a Canicattì. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 15 dicembre davanti ai giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento. La decisione è del giudice per l'udienza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giro - crack

Maxi giro di auto rubate, spaccio di crack e armi: 6 indagati

"Vivo in strada e giro la città per cercare crack, ne ho bisogno ogni mezz'ora"

In giro di notte con cocaina e crack in auto, 38enne arrestato dalla polizia

Cerca Video su questo argomento: Giro Crack Canicatt236 Ricettazione