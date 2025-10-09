Giro di crack a Canicattì e ricettazione di veicoli | 14 rinvii a giudizio
Tutti rinviati a giudizio i quattordici imputati coinvolti nella maxi inchiesta sul giro di crack a Canicattì. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 15 dicembre davanti ai giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento. La decisione è del giudice per l'udienza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
