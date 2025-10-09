Giovani e predestinati Gattuso cala il tris
Siamo in buone mani? Di sicuro in buone teste, a giudicare da quello che hanno detto ieri a Coverciano i tre debuttanti del gruppo di Gattuso, chiamati alla vigilia delle sfide con Estonia (sabato a Tallinn) e Israele (martedì a Udine) nelle qualificazioni mondiali. Difficilmente saranno subito decisivi in una rincorsa alla qualificazione che richiede esperienza e nervi saldi, roba per giocatori più esperti insomma. E però gli inserimenti nel gruppo di Nicolò Cambiaghi, Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia sono ricompense ai meriti sportivi, e hanno anche il pregio di portare davanti ai microfoni giovani pieni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
giovani - predestinati
Giovani e predestinati, Gattuso cala il tris - Cambiaghi era a Berlino nel 2006, Nicolussi Caviglia e una convocazione da film, Piccoli completa la collezione di maglie azzurre ... Scrive sport.quotidiano.net
Young and destined, Gattuso scores the hat-trick - Cambiaghi was in Berlin in 2006, Nicolussi Caviglia and a cinematic call- sport.quotidiano.net scrive