Giovani e impresa un laboratorio a Napoli per trasformare le idee in progetti sostenibili
È partito a Napoli BarCamp, il progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Regione Campania attraverso Sviluppo Campania, con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.L’iniziativa, sostenuta dall’assessora alle politiche giovanili e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
