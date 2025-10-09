giovani droga e rapine reati dei minori in aumento allarme furti nelle case

I reati da codice rosso, quelli commessi da minori. Il narcotraffico in mano alla criminalità organizzata, albanese e nigeriana. E poi i segnali dell’attenzione che le organizzazioni criminali italiane nutrono per il territorio umbro. Sono alcuni degli aspetti che il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, ha evidenziato nel documento preparatorio inviato alla Procura della Corte di Cassazione in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. "Assolutamente anomalo", sottolinea Sottani, è il dato dei 4 omicidi volontari nella zona spoletina, tra cui un presunto femminicidio. I reati da codice rosso rappresentano circa il 30% delle richieste di misure cautelari, in particolare nella zona del ternano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

