Giovane aretina informa l' azienda della sua gravidanza e viene licenziata

Era stata assunta inizialmente con un contratto di un mese, il quale in seguito era stato prorogato di tre mesi e infine di altri quattro mesi. Un rapporto di lavoro che sembra filare liscio, fino a quando la dipendente avvisa l'azienda con un messaggio del suo stato di gravidanza. Circa mezz'ora.

