Giornate mondiali e europee delle sindromi rare | Siena accende i monumenti
SIENA – Il Comune di Siena accende i riflettori su tematiche sociali attraverso due iniziative di illuminazione simbolica dei monumenti cittadini. Oggi (9 ottobre) la celebre Fonte Gaia si tinge di verde per celebrare la Giornata mondiale delle sindromi Pans -Pandas, su richiesta dell’associazione Pans Pandas Bge. Domani, venerdì 10 ottobre, sarà invece la volta della Cappella di Piazza del Campo, illuminata di blu in occasione della Giornata europea della Sindrome X Fragile, promossa dall’associazione italiana Sindrome X Fragile. L’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza su patologie rare e poco conosciute, utilizzando i simboli della città come veicolo di attenzione e partecipazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: giornate - mondiali
Quante medaglie può ancora vincere l’Italia ai Mondiali di nuoto? Le carte delle ultime 3 giornate
Oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti… e, tra le varie giornate mondiali, questa è sicuramente quella che sentiamo nostra in modo viscerale ? “Un insegnante colpisce per l’eternità: non si può mai dire dove arriva la sua influenza.” (H. Adams - facebook.com Vai su Facebook
CAPPELLA DI PIAZZA DEL CAMPO ILLUMINATA PER LA GIORNATA EUROPEA DELLA SINDROME X FRAGILE - Domani, giovedì 9 ottobre, Fonte Gaia si colora per la Giornata mondiale delle sindromi Pans- Si legge su oksiena.it
'Il tempo è adesso' il 9 ottobre giornata mondiale pans pandas - In occasione della Giornata Mondiale PANS PANDAS del 9 ottobre, l'Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV annuncia un fitto calendario di eventi medico- Lo riporta ansa.it