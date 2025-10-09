Giornate mondiali e europee delle sindromi rare | Siena accende i monumenti

SIENA – Il Comune di Siena accende i riflettori su tematiche sociali attraverso due iniziative di illuminazione simbolica dei monumenti cittadini. Oggi (9 ottobre) la celebre Fonte Gaia si tinge di verde per celebrare la Giornata mondiale delle sindromi Pans -Pandas, su richiesta dell’associazione Pans Pandas Bge. Domani, venerdì 10 ottobre, sarà invece la volta della Cappella di Piazza del Campo, illuminata di blu in occasione della Giornata europea della Sindrome X Fragile, promossa dall’associazione italiana Sindrome X Fragile. L’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza su patologie rare e poco conosciute, utilizzando i simboli della città come veicolo di attenzione e partecipazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it