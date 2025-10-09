Giornate Fai Gravity Show sagre e fiere | cosa fare a Torino sabato 11 e domenica 12 ottobre

Si avvicina un altro week-end torinese. L'autunno entra nel vivo, ma le giornate sono ancora tiepide e mentre in provincia di Torino, sabato 11 e domenica 12 ottobre non mancano gli eventi en plein air come fiere e sagre e quelli dedicati agli amanti dell'arte e della storia come le Giornate Fai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it