Giornate FAI di Autunno 11 e 12 ottobre

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COMUNICATO STAMPA GIORNATE FAI DI AUTUNNO 2025 11 E 12 OTTOBRE DELEGAZIONE FAI ANCONA *** Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l’apertura a contributo libero. Un’edizione speciale, in occasione dei 50 anni della Fondazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai autunno 11Giornate FAI d’Autunno 2025 in Lombardia: tutti i luoghi aperti sabato 11 e domenica 12 ottobre per provincia - Dalle ville storiche alle chiese rinascimentali, dai castelli medievali ai giardini segreti, ciascuno degli oltre 100 siti aperti nella regione raccontano un frammento prezioso del patrimonio cultural ... Secondo ilgiorno.it

giornate fai autunno 11Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l’elenco per regione - Torna l’atteso appuntamento del Fondo per l’ambiente italiano dedicato alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai Autunno 11