Giornate Fai d' Autunno Promessi Sposi e Ottobrate | cosa fare nel weekend

Dubbi su cosa fare nel prossimo weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Bellezze del territorio da scoprire con le Giornate Fai d'Autunno in città. Al teatro Vittorio Emanuele amore e provvidenza con I Promessi Sposi. Concerto di apertura della Filarmonica Laudamo al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate FAI d’Autunno (11–12 ottobre 2025) Weekend speciale in Campania: 40 aperture straordinarie tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Programmi, orari e modalità d’accesso - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Fai d'Autunno 11 e 12 ottobre #sicilia #eventisicilia25 #visitsicilyinfo Scopri le 700 aperture e scegli dove andare su: https://bit.ly/GiornateFAI25_Luoghi… @Fondoambiente - X Vai su X

Giornate Fai d'Autunno: Bene Vagienna tra gli oltre 700 luoghi che apriranno le loro porte nel weekend - Weekend esclusivo con la possibilità di ammirare patrimoni come il Castello dei Conti Costa, Palazzo Giriodi di Monastero e l’antica ghiacciaia ... Secondo targatocn.it

Giornate FAI d’Autunno 2025, luoghi da visitare a Napoli e nel resto della Campania l’11 e il 12 ottobre - Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili ... Lo riporta ilcrivello.it