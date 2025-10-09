Giornate Fai d' Autunno Promessi Sposi e Ottobrate | cosa fare nel weekend

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi su cosa fare nel prossimo weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Bellezze del territorio da scoprire con le Giornate Fai d'Autunno in città. Al teatro Vittorio Emanuele amore e provvidenza con I Promessi Sposi. Concerto di apertura della Filarmonica Laudamo al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d autunnoGiornate Fai d'Autunno: Bene Vagienna tra gli oltre 700 luoghi che apriranno le loro porte nel weekend - Weekend esclusivo con la possibilità di ammirare patrimoni come il Castello dei Conti Costa, Palazzo Giriodi di Monastero e l’antica ghiacciaia ... Secondo targatocn.it

giornate fai d autunnoGiornate FAI d’Autunno 2025, luoghi da visitare a Napoli e nel resto della Campania l’11 e il 12 ottobre - Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili ... Lo riporta ilcrivello.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D Autunno