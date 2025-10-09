Giornate Fai d’autunno ecco gli appuntamenti dalla collina alla costa

Tornano ‘Le Giornate Fai d’Autunno ’. Nel Piceno saranno 7 le aperture per un viaggio dal capoluogo alla costa. Sabato e domenica con aperture dalle ore 10 alle 13 (ultima visita ore 12.30) e dalle 15 alle 18 (ultima visita ore 17.30) ad Ascoli saranno visitabili l’ Antica Cartiera Papale, i Saloni delle feste del Circolo Cittadino, i Saloni delle feste di Palazzo Odoardi De Scrilli e la Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo (quest’ultima riservata ad iscritti FAI, possibilità di iscrizione in loco). A San Benedetto, attraverso una passeggiata urbana, si potrà ammirare il Paese Alto ‘Segreto’: il Torrione e il borgo ‘Sudentre’, il Giardino di Villa Guidi e il Giardino di Palazzo Husson da Camara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai d’autunno, ecco gli appuntamenti dalla collina alla costa

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre, da nord a sud dell’Italia, tornano le Giornate FAI d’Autunno: un’occasione unica per visitare luoghi eccezionali e solitamente non accessibili, scrigni di arte, natura e storia spesso lontani d - facebook.com Vai su Facebook

? Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre oltre 700 luoghi aprono le porte in 350 città, tra cui Torino. Un weekend per scoprire il patrimonio nascosto del territorio. https://eventi.comune.torino.it/calendario/giornate-del-fai-dautunno/ - X Vai su X

Giornate FAI d’Autunno 2025, dal Viminale al Criptoportico: ecco i luoghi più insoliti e curiosi da vedere l’11 e il 12 ottobre – LA GUIDA - Fontana di Trevi, Palazzo Mondadori, Villa Verdi e altri tesori nascosti aprono al pubblico per celebrare i 50 anni del FAI ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Giornate Fai d’Autunno, appuntamenti anche in provincia di Salerno - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e d ... Segnala gazzettadisalerno.it