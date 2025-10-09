Giornate Fai d' Autunno | alla scoperta dei luoghi aperti a Milano nel weekend 11-12 ottobre 2025

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 permettono di esplorare Milano e la sua provincia attraverso un percorso ricco e variegato di luoghi solitamente chiusi al pubblico. Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, grazie all'impegno del Fondo per l'ambiente italiano e dei suoi volontari, si potranno visitare palazzi storici e dimore nobiliari, chiostri e spazi religiosi, architetture contemporanee, laboratori di restauro e musei, oltre a siti legati alla memoria storica come rifugi antiaerei. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere il patrimonio artistico, culturale e architettonico del capoluogo lombardo e dei comuni limitrofi, scoprendo angoli nascosti e storie poco conosciute che arricchiscono la comprensione della città e del territorio circostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

