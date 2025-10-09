Giornate Fai d' Autunno | alla scoperta dei luoghi aperti a Milano nel weekend 11-12 ottobre 2025
Le Giornate FAI d’Autunno 2025 permettono di esplorare Milano e la sua provincia attraverso un percorso ricco e variegato di luoghi solitamente chiusi al pubblico. Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, grazie all'impegno del Fondo per l'ambiente italiano e dei suoi volontari, si potranno visitare palazzi storici e dimore nobiliari, chiostri e spazi religiosi, architetture contemporanee, laboratori di restauro e musei, oltre a siti legati alla memoria storica come rifugi antiaerei. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere il patrimonio artistico, culturale e architettonico del capoluogo lombardo e dei comuni limitrofi, scoprendo angoli nascosti e storie poco conosciute che arricchiscono la comprensione della città e del territorio circostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giornate - autunno
Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi
Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”
Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale
Giornate FAI d’Autunno (11–12 ottobre 2025) Weekend speciale in Campania: 40 aperture straordinarie tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Programmi, orari e modalità d’accesso - facebook.com Vai su Facebook
Giornate Fai d'Autunno 11 e 12 ottobre #sicilia #eventisicilia25 #visitsicilyinfo Scopri le 700 aperture e scegli dove andare su: https://bit.ly/GiornateFAI25_Luoghi… @Fondoambiente - X Vai su X
Giornate FAI d’Autunno 2025, luoghi da visitare a Napoli e nel resto della Campania l’11 e il 12 ottobre - Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili ... Secondo ilcrivello.it
Giornate Fai d'Autunno: Bene Vagienna tra gli oltre 700 luoghi che apriranno le loro porte nel weekend - Weekend esclusivo con la possibilità di ammirare patrimoni come il Castello dei Conti Costa, Palazzo Giriodi di Monastero e l’antica ghiacciaia ... Lo riporta targatocn.it