Giornate FAI d' Autunno 2025 talk e aperture del Gruppo nord barese a Giovinazzo

Tra gli oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, protagonisti delle Giornate FAI d'Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, anche Giovinazzo, a cura dei volontari FAI del nord barese.

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d'Autunno, in Toscana 28 i luoghi aperti per l'edizione 2025 - Tornano le Giornate FAI d'Autunno: oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate in

Giornate Fai d'Autunno: Bene Vagienna tra gli oltre 700 luoghi che apriranno le loro porte nel weekend - Weekend esclusivo con la possibilità di ammirare patrimoni come il Castello dei Conti Costa, Palazzo Giriodi di Monastero e l'antica ghiacciaia