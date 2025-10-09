Giornate FAI d’Autunno 2025 in Lombardia | tutti i luoghi aperti sabato 11 e domenica 12 ottobre per provincia

Dalle ville storiche alle chiese rinascimentali, dai castelli medievali ai giardini segreti, ciascuno degli oltre 100 siti aperti nella regione raccontano un frammento prezioso del patrimonio culturale lombardo, tutelato e valorizzato dal Fondo per l'Ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornate FAI d’Autunno 2025 in Lombardia: tutti i luoghi aperti sabato 11 e domenica 12 ottobre per provincia

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre, da nord a sud dell’Italia, tornano le Giornate FAI d’Autunno: un’occasione unica per visitare luoghi eccezionali e solitamente non accessibili, scrigni di arte, natura e storia spesso lontani d - facebook.com Vai su Facebook

? Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre oltre 700 luoghi aprono le porte in 350 città, tra cui Torino. Un weekend per scoprire il patrimonio nascosto del territorio. https://eventi.comune.torino.it/calendario/giornate-del-fai-dautunno/ - X Vai su X

Giornate FAI d’Autunno 2025: il Veneto apre ai suoi tesori "nascosti" - Sabato 11 e domenica 12 ottobre, oltre 30 aperture per le Giornate FAI d'autunno: dai palazzi del potere alle chiese segrete ... Secondo metropolitano.it

Giornate FAI d’Autunno a Bari e dintorni, alla scoperta di luoghi unici e poco conosciuti: le aperture da non perdere - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e d ... Si legge su baritoday.it