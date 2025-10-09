Giornate FAI d' Autunno 2025 8 luoghi da vedere l' 11 e il 12 ottobre FOTO

Si possono visitare oltre 700 siti eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, ma alcuni sono delle vere chicche e ce ne sono in ogni regione d’Italia. Eccone 10 da non perdere quest’anno . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giornate FAI d'Autunno 2025, 8 luoghi da vedere l'11 e il 12 ottobre. FOTO

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre, da nord a sud dell’Italia, tornano le Giornate FAI d’Autunno: un’occasione unica per visitare luoghi eccezionali e solitamente non accessibili, scrigni di arte, natura e storia spesso lontani d - facebook.com Vai su Facebook

? Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre oltre 700 luoghi aprono le porte in 350 città, tra cui Torino. Un weekend per scoprire il patrimonio nascosto del territorio. https://eventi.comune.torino.it/calendario/giornate-del-fai-dautunno/ - X Vai su X

Giornate Fai d’autunno, ecco gli appuntamenti dalla collina alla costa - Nel Piceno saranno 7 le aperture per un viaggio dal capoluogo alla costa. Scrive msn.com

Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l’elenco per regione - Torna l’atteso appuntamento del Fondo per l’ambiente italiano dedicato alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Lo riporta quotidiano.net