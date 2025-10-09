Giornate FAI d’Autunno 2025 | 700 Luoghi da Scoprire questo Weekend

Mondouomo.it | 9 ott 2025

Quest'anno l'appuntamento con le Giornate FAI d'Autunno cade questo weekend, 11 e 12 ottobre, due giorni che si preannunciano ricchi di scoperte. Sono ben 700 i siti che apriranno le porte in giro per l'Italia, sparsi in 350 comuni da nord a sud. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

