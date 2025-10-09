Giornata nera sulle strade comasche per i motociclisti | 9 incidenti due gravi e un morto
Oggi, 9 ottobre, le strade della provincia di Como sono state teatro di una lunga serie di incidenti che hanno coinvolto motociclisti di ogni età. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha registrato nove sinistri con moto, tra cadute autonome e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: giornata - nera
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata nera per l’Italia. Nessuno in semifinale tra spada femminile e fioretto maschile
Treni, altra giornata nera: cade un traliccio ad Ancona, in Puglia ritardi fino a due ore
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Cerasuolo tocca l’apice, giornata nera per Razzetti, stecca la 4×100 mista mista
Le signore derubate mentre fanno la spesa, un 52enne raggirato al telefono: i carabinieri indagano su una giornata nera di furti e truffe - facebook.com Vai su Facebook
Altro incidente vicino all’Interporto. All’ospedale un uomo di 51 anni: Giornata nera, quella di ieri, sulle strade di Bologna, soprattutto in A13 dove, nel tardo pomeriggio, si sono verificati ben due incidenti. Il primo, e più grave, è… http://dlvr.it/TN7ygB ? - X Vai su X
Giornata di sangue nel Pavese. Schianti sulle strade, due morti - Questo il bilancio drammatico di ieri sulle strade della provincia di Pavia. Secondo ilgiorno.it