Giornata nera sulle strade comasche per i motociclisti | 9 incidenti due gravi e un morto

Oggi, 9 ottobre, le strade della provincia di Como sono state teatro di una lunga serie di incidenti che hanno coinvolto motociclisti di ogni età. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha registrato nove sinistri con moto, tra cadute autonome e. 🔗 Leggi su Quicomo.it