Giornata mondiale della vista | in Italia il 45% dei fragili deve rinunciare agli occhiali L’impegno di EssilorLuxottica per gli esami oculistici gratis

In Italia il divario economico passa anche dalla vista. Gli occhiali sono uno strumento dato per scontato eppure almeno il 45% di chi si trova in condizioni di povertà è costretto a rinunciarci. Lo rivelano i dati dell’ Osservatorio Vista lanciato dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica, che nella giornata mondiale della vista, 9 ottobre, ha inaugurato a Milano un mese di visite oculistiche gratuite per persone con fragilità. Gli ambulatori sono ospitati dall’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo. «Noi anticipiamo il programma mesi prima alle associazioni del terzo settore, poi organizziamo una selezione sulla base delle problematiche visive», spiega Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight. 🔗 Leggi su Open.online

