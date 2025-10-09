Giornata Mondiale Cuore prevenzione al centro delle strategie nazionali

9 ott 2025

ROMA - Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l'applicazione strutturata del test diagnostico della Lipoproteina(a) (Lp(a)) nei soggetti a rischio: è questo l'obiettivo dell'evento istituzionale in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2025, tenutosi pres. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l'applicazione strutturata del test diagnostico della Lipoproteina(a) (Lp(a)) nei soggetti a rischio: è questo l'ob

Giornata mondiale del cuore: con la prevenzione evitabili quattro infarti su cinque (e non solo) - Attenzione ai fattori di rischio modificabili e a seguire le cure indicate dal medico.

