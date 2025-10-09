La pubblicità, in Italia, conosce un forte impulso negli anni del boom, e – oltre ad accompagnare lo sviluppo industriale e la nascita della cultura dei consumi – è stata anche uno strumento della modernizzazione del Paese. Lungi da preoccuparsi dell’ambiente e del rapporto con la natura, negli anni tra il ’50 e il ’60, aveva come scopo principale il superamento della tradizione, come della cultura contadina che segnava ancora una parte significativa dell’Italia del dopoguerra. Aveva come scenario l’apertura alla vita urbana, l’uso delle tecnologie domestiche e la conseguente emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornalismo culturale. Pubblicità e greenwashing. L’etica non è (solo) uno spot