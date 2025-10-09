Giorlandino Uap | Analisi in farmacia? Nessuna tutela per i pazienti | è deregulation non semplificazione

Iltempo.it | 9 ott 2025

"La norma che amplia le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie rappresenta una svolta impropria e pericolosa. Apre alla possibilità di eseguire test diagnostici e prestazioni di natura clinica in contesti privi dei requisiti di competenza, controllo e responsabilità propri della medicina di laboratorio". A denunciare la "deregulation travestita da semplificazione" è l'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata (Uap). "Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in quanto operatori sanitari - spiega la presidente, Mariastella Giorlandino - rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Eu 20222555 (NIS2) e del suo recepimento nazionale di cui al Decreto legislativo n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

