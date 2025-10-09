Giorgia Meloni sgancia la mossa potentissima | e la sinistra trema

– Nonostante la distanza temporale dalle prossime elezioni politiche 2027, l’attività politica nei palazzi romani è già entrata in una fase intensa. Le dinamiche che si stanno delineando vanno ben oltre le dichiarazioni pubbliche: si parla di strategie a lungo termine, incontri riservati e studi approfonditi sulle possibili riforme. In questo contesto, il tema centrale diventa la ridefinizione delle regole del gioco elettorale, elemento cruciale per determinare i futuri equilibri di potere. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Giorgia Meloni sgancia la mossa potentissima: e la sinistra trema

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Giorgia Meloni: “Abbiamo creato un milione di posti di lavoro”. Esplode la polemica

Attaccano le Forze dell’Ordine, distruggono le vetrine, bloccano ferrovie e strade. Gli italiani non stanno con i violenti ma con Giorgia #Meloni e Fratelli d'Italia - facebook.com Vai su Facebook

“La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati”, si legge nella nota al termine del vertice tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi - X Vai su X

Giorgia Meloni, la mossa contro il campo largo a sinistra: premier sulla scheda e basta collegi uninominali - Il calendario segna ancora mesi e anni prima del prossimo ritorno alle urne, ma nei palazzi del potere la campagna elettorale è già cominciata. Lo riporta thesocialpost.it

Giorgia Meloni ospite due volte di Bruno Vespa: "Non conto più le minacce di morte. Il clima si sta imbarbarendo" - La premier, intervistata prima a "Cinque Minuti" e poi a "Porta a Porta", ha risposto su diversi temi: da Gaza alla Flotilla, fino agli scioperi, le elezioni regionali e la nuova manovra ... Scrive today.it