Giorgia Meloni difende le donne solo a parole | è polemica sugli spot sessisti violenti e omofobi

Milleunadonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono conquiste civili che, una volta raggiunte, fanno pensare a come mai ci sia voluto tanto per ottenerle. Poi ci sono le voci delle donne che hanno vissuto tempi peggiori e che ci avvisano: non date per scontati diritti come quello all’aborto, al cognome o alla parità salariale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

"Giorgia Meloni difende le donne solo a parole": è polemica sugli spot sessisti, violenti e omofobi

giorgia meloni difende donneMeloni: “Con i ministri denunciata per concorso in genocidio. Non conto più le minacce di morte. Attenzione a fomentare le piazze, poi sfuggono di mano” - Ospite a “Cinque minuti” e a “Porta a Porta” la presidente del consiglio ha affrontato diversi temi di attualità. Come scrive quotidiano.net

giorgia meloni difende donneMeloni si promuove e attacca i cortei e la Cgil: «Non difende i lavoratori» - Giorgia Meloni ha scelto il salotto di Bruno Vespa a Porta a porta e poi Cinque minuti per fare il punto della situazione dopo il lungo fine settimana di cortei e manifestazioni per Gaza e la Flotilla ... Scrive editorialedomani.it

