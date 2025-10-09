Giorgetti presenta Dpfp | Crescita Pil in accelerazione ma stima anno prudenziale – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Per la seconda metà dell'anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil. Tuttavia, tenendo conto dell'andamento delle variabili esogene internazionali, condizionate dal nuovo contesto macroeconomico internazionale, la stima di crescita annuale è stata prudenzialmente rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente stima di aprile, attestandosi ora allo 0,5 per cento (0,6 per cento nella media dei dati trimestrali)". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgetti - presenta

giorgetti presenta dpfp crescitaGiorgetti presenta Dpfp: Crescita Pil in accelerazione, ma stima anno prudenziale - "Per la seconda metà dell'anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil. Riporta ilgiornale.it

giorgetti presenta dpfp crescitaGiorgetti (Mef) in audizione su Dpfp: gioco alla finestra in attesa del riordino - L'audizione di Giorgetti (Mef) si focalizza su deficit, investimenti, ma soprattutto prudenza, senza riferimenti diretti al mondo del gioco. Si legge su gioconews.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgetti Presenta Dpfp Crescita