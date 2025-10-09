Giorgetti | Non taglieremo la spesa sociale per le spese militari chiederemo deroga a patto di stabilità
Sollecitato dai parlamentanti delle opposizioni, che lamentano scarse informazioni e dettagli nel Documento programmatico di Finanza Pubblica 2025 sulle spese miliari, come segnalato anche da Bankitalia e Ufficio parlamentare di Bilancio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione a Palazzo Madama davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato ha affermato che l’impegno per le spese militari “è un vincolo che il Paese ha assunto ora e per gli anni a venire”. Giorgetti ha poi specificato: “Non è ancora parte integrante della manovra perché lo sarà nel momento in cui noi, una volta usciti dalla procedura d’infrazione chiederemo la deroga” al patto di stabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
