Giorgetti | Nella Manovra chiederemo alla banche un contributo non punitivo

“Noi abbiamo intenzione di chiedere alle banche, naturalmente in modo concertato, un contributo ce in qualche modo riteniamo di meditare per il sistema Paese poiché il beneficio in termine di rating è andato a beneficio di tutti, anche evidentemente delle banche medesime quindi non ci sarà nessun istinto punitivo o velleitario, però la richiesta di contribuire sicuramente in un momento particolare del Paese”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, risponde alla domanda del capogruppo M5S in Senato Stefano Patuanelli sulle intenzioni del governo Meloni rispetto al tema degli extra-profitti delle banche nella prossima legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

