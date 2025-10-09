Giorgetti | In Manovra chiederemo alla banche un contributo non punitivo – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Voi sapete, ci sono tante proposte in circolazione. diciamo, diffidate delle imitazioni". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato sul possibile contributo del sistema bancario alla definizione delle risorse per la Legge di Bilancio. "E' complicato – ha proseguito il ministro interpellato dai cronisti alla Camera, al termine della seduta sul Dpfp – gli ingredienti della torta sono complicati, deve arrivare a giusta cottura, poi magari e' buona". E, ha ribadito, rispetto alle anticipazione circolate negli ultimi giorni: "Ce ne sono in giro di tutti i colori sui vostri giornali". 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgetti - manovra

Manovra, strada stretta per Giorgetti

Giorgetti chiuda la manovra d’estate e preservi la fiducia dei mercati

Giorgetti: “Quest’anno non serve nessuna manovra correttiva”

giorgetti manovra chiederemo bancheGiorgetti: In Manovra chiederemo alla banche un contributo non punitivo - Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato sul possibile contributo del sistema banc ... ilgiornale.it scrive

giorgetti manovra chiederemo bancheGiorgetti: “Nella Manovra chiederemo alla banche un contributo non punitivo” - Le persone che vedono in televisione immagini di guerra non spendono e purtroppo risparmiano” ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgetti Manovra Chiederemo Banche