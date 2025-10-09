Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti continua a farsi vanto della sostanziale tenuta dei conti pubblici, ribadita nel Dpfp e alla base della prossima Manovra. Poco importa se ottenuta ai danni di una crescita del Pil che rimane anemica e su cui la prossima legge di Bilancio avrà impatto zero. I margini stretti di Giorgetti. “I ministri sopportano – soprattutto quelli dell’Economia – l’onere politico di dire molti ‘no’”, dichiara il ministro di via XX Settembre. “Ad avvantaggiarsi dei conti pubblici in ordine non sono solo i ministri ma sono famiglie, imprese, gli italiani, quelli di oggi e soprattutto quelli di domani”, incalza il leghista. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Giorgetti difende l’Austerity. Ma non bada a spese per la Difesa