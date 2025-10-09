Giorgetti | bonus per le prime case e rottamazione selettiva nella prossima manovra

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le priorità della legge di bilancio: potere d’acquisto e sanità. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, durante l’audizione sul Documento di programmazione e finanza pubblica (Dpfp), ha tracciato le linee guida della prossima legge di bilancio. Tra i punti centrali: la proroga del bonus al 50% per le ristrutturazioni delle prime case, una rottamazione delle cartelle limitata e una sterilizzazione selettiva dell’aumento dell’età pensionabile. La manovra, ha sottolineato Giorgetti, avrà un’impronta prudente ma orientata alla crescita. Il ministro ha evidenziato che “ nella seconda metà dell’anno il Pil mostra segnali di accelerazione ” e che, pur mantenendo una previsione prudenziale dello 0,5% per il 2025, “ potremmo chiudere l’anno con una crescita tra lo 0,6% e lo 0,7% ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

