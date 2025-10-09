Oro, argento e corda. Sono questi i materiali antitetici che Alex Pinna, scultore e artista ligure, ha scelto per la sua seconda mostra personale dedicata ai gioielli. In cartellone fino al 18 novembre, l’esposizione Scendo Subito è parte del palinsesto della BABS Art Gallery di Milano, l’unica pinacoteca italiana dedicata esclusivamente al gioiello d’artista, guidata da Barbara Lo Bianco. Sotto i riflettori, una collezione di pezzi unici, dove ad essere protagonista è la forma umana, che diventa monile per accompagnare chi li indossa. “Ho lavorato con Allan Kaprow e mi diceva sempre, Fai attenzione, nella tua carriera dovrai essere sempre capace di comunicare in maniera diretta con il pubblico, per lui che lavorava in ambito performativo, la connessione veniva dal coinvolgimento con il pubblico, per me passa dalla figura umana, che non ha bisogno di traduzione e che può essere metafora come rappresentazione”, ha spiegato Pinna, “di qui il desiderio di costruire dei piccoli compagni di viaggio, gli alias appunto, che interpretano diversi ruoli, ognuno può scegliere quale, ma che soprattutto diventano guardiani e complici di chi li indossa”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gioielli d’artista, in mostra gli alias di Alex Pinna