Gioco d’azzardo tragedia Campania | è la regione con il maggior numero di minori dipendenti
“Un bollettino di guerra sociale”. Il nuovo report sul gioco d’azzardo nei piccoli comuni targato CGIL, Federconsumatori e ISSCON rivela dati devastanti: spesa pro capite fuori controllo e un primato nazionale drammatico per le patologie tra i giovani. Lacco Ameno e Capri guidano la classifica per spesa pro capite per il gioco online. Il presidente di Federconsumatori Campania APS Giovanni Berritto: “I profitti di pochi stanno distruggendo il futuro dei nostri figli e le nostre comunità. È ora di dire basta”. Un “bollettino di guerra sociale”. Così Federconsumatori Campania APS definisce i dati allarmanti emersi dal nuovo report sul gioco d’azzardo nei piccoli comuni, che incoronano la Campania come la regione d’Italia con il più alto e drammatico tasso di minori affetti da Disturbo da gioco d’azzardo, in pratica dipendenza. 🔗 Leggi su Zon.it
La Sicilia divorata dal gioco d’azzardo: “Il Governo Meloni fa cassa, i cittadini pagano”, l’allarme di Anthony Barbagallo
Caserta nella morsa dell’azzardo: boom del gioco online e segnali d’allarme sociale
Aumenta il gioco d'azzardo patologico nell'Agrigentino, ecco come uscire dal tunnel con l'aiuto del Serd
