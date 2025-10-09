Gioco d’azzardo la Campania è la regione con il maggior numero di minori dipendenti

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo report sul gioco d’azzardo nei piccoli comuni targato CGIL, Federconsumatori e ISSCON rivela dati devastanti: spesa pro capite fuori controllo e un primato nazionale drammatico per le patologie tra i giovani. Lacco Ameno e Capri guidano la classifica per spesa pro capite per il gioco online. Il presidente di Federconsumatori Campania APS Giovanni Berritto: “I profitti di . 🔗 Leggi su 2anews.it

gioco d8217azzardo la campania 232 la regione con il maggior numero di minori dipendenti

© 2anews.it - Gioco d’azzardo, la Campania è la regione con il maggior numero di minori dipendenti

In questa notizia si parla di: gioco - azzardo

La Sicilia divorata dal gioco d’azzardo: “Il Governo Meloni fa cassa, i cittadini pagano”, l’allarme di Anthony Barbagallo

Caserta nella morsa dell’azzardo: boom del gioco online e segnali d’allarme sociale

Aumenta il gioco d'azzardo patologico nell'Agrigentino, ecco come uscire dal tunnel con l'aiuto del Serd

Cerca Video su questo argomento: Gioco D8217azzardo Campania 232