Gioco d’azzardo la Campania è la regione con il maggior numero di minori dipendenti
Il nuovo report sul gioco d’azzardo nei piccoli comuni targato CGIL, Federconsumatori e ISSCON rivela dati devastanti: spesa pro capite fuori controllo e un primato nazionale drammatico per le patologie tra i giovani. Lacco Ameno e Capri guidano la classifica per spesa pro capite per il gioco online. Il presidente di Federconsumatori Campania APS Giovanni Berritto: “I profitti di . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: gioco - azzardo
La Sicilia divorata dal gioco d’azzardo: “Il Governo Meloni fa cassa, i cittadini pagano”, l’allarme di Anthony Barbagallo
Caserta nella morsa dell’azzardo: boom del gioco online e segnali d’allarme sociale
Aumenta il gioco d'azzardo patologico nell'Agrigentino, ecco come uscire dal tunnel con l'aiuto del Serd
Spesi 12.492 euro, vale a dire più di mille euro al mese per il gioco d'azzardo. Ecco qual è il Comune italiano dove si gioca più d’azzardo (online): https://fanpa.ge/0dC9M - facebook.com Vai su Facebook
Stop al gioco d’azzardo: nei Centri Anziani di Cerveteri incontri di sensibilizzazione https://ilfaroonline.it/2025/10/09/stop-al-gioco-dazzardo-nei-centri-anziani-di-cerveteri-incontri-di-sensibilizzazione/620135/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news - X Vai su X