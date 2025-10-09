Giochi e scommesse Oltre 113 milioni di euro bruciati nel 2024

di Irene Puccioni EMPOLI Con cifre in costante aumento anno dopo anno, Empoli si è guadagnato la top 20 dei Comuni dove si ’spende’ di più in Toscana in termini di gioco. Nel 2024 è stata sfondata la barriera dei 113 milioni di euro, 113.253.598 per la precisione. In pratica è come se ogni empolese, dal bimbo in fasce all’anziano, avesse speso in lotterie, gratta e vinci e slot machines qualcosa come 2.289 euro. Sono i dati diffusi da Filippo Torrigiani, consulente della commissione parlamentare antimafia insieme a don Armando Zappolini, entrambi rappresentanti della campagna nazionale "Mettiamoci in gioco", che fotografano una piaga sociale sempre più allarmante che riguarda il territorio, laddove per territorio si intende solamente il Comune di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

