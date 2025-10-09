Giochi del Mediterraneo di Taranto | dal decreto ad hoc al cambio di statuto le idee dell’Italia per non far saltare la manifestazione

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 non sono ancora fuori pericolo. Non del tutto almeno. La riunione convocata d’urgenza dal Comitato internazionale è stata importante, ma non decisiva come ci si poteva attendere. Sul tavolo rimane il problema della firma dei contratti e manca ancora una soluzione concreta. Come anticipato in tempi non sospetti dal Fatto, fra il Comitato organizzatore presieduto da Massimo Ferrarese (che è anche il commissario governativo alle opere) e quello internazionale diretto da Davide Tizzano si è creata una frattura relativi ad alcuni servizi necessari allo svolgimento delle gare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

