Giochi del Mediterraneo di Taranto | dal decreto ad hoc al cambio di statuto le idee dell’Italia per non far saltare la manifestazione

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 non sono ancora fuori pericolo. Non del tutto almeno. La riunione convocata d’urgenza dal Comitato internazionale è stata importante, ma non decisiva come ci si poteva attendere. Sul tavolo rimane il problema della firma dei contratti e manca ancora una soluzione concreta. Come anticipato in tempi non sospetti dal Fatto, fra il Comitato organizzatore presieduto da Massimo Ferrarese (che è anche il commissario governativo alle opere) e quello internazionale diretto da Davide Tizzano si è creata una frattura relativi ad alcuni servizi necessari allo svolgimento delle gare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

giochi del mediterraneo di taranto dal decreto ad hoc al cambio di statuto le idee dell8217italia per non far saltare la manifestazione

© Ilfattoquotidiano.it - Giochi del Mediterraneo di Taranto: dal decreto ad hoc al cambio di statuto, le idee dell’Italia per non far saltare la manifestazione

In questa notizia si parla di: giochi - mediterraneo

Giochi del Mediterraneo, a Francavilla 6,5 mln di euro: "Strutture più moderne e funzionali"

Giochi del Mediterraneo: "I nostri impianti sportivi hanno superato pienamente le verifiche"

Record di soldi pubblici allo sport: 600 milioni. Ma tra Giochi invernali e del Mediterraneo sono già quasi finiti

giochi mediterraneo taranto decretoAbodi e Buonfiglio: “Giochi del Mediterraneo a Taranto”. Non c’è nessun piano B - “Confermato: i Giochi del Mediteranneo 2026 si faranno a Taranto”, assicura il ministro dello sport Andrea Abodi. Riporta msn.com

giochi mediterraneo taranto decretoIl Ministro Abodi rassicura: «Taranto non rischia di perdere i Giochi del Mediterraneo». Bitetti: «Lavorare per buona riuscita» VD - È scontro fra il presidente del Comitato internazionale Tizzano e il presidente del Comitato locale Ferrarese ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giochi Mediterraneo Taranto Decreto