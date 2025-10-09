Ginecologia il primario Di Prospero ai saluti dopo 38 anni in corsia

Dopo 38 anni d’attività, Filiberto Di Prospero, medico chirurgo direttore della Unità operativa di Ginecologia-Ostetricia dell’ ospedale di Civitanova, va in pensione. "Un professionista qualificato che ha unito alle sue competenze professionali e alla passione per il lavoro una grande umanità nel rapporto con colleghi e pazienti", sottolinea l’Ast in una nota. Dopo gli inizi come medico interno universitario, Di Prospero ha lavorato nell’ospedale di Civitanova fin dal 1988, prima come assistente e aiuto e, poi come direttore dell’Unità di Ginecologia Ostetricia. Tante le pubblicazioni e innumerevoli gli studi scientifici nel suo curriculum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

